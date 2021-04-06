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В Україні дозволили реєструвати нові транспортні засоби в автосалонах

Автор: Инна Собора

Відсьогодні автосалони, виробники, дилери, дистриб’ютори зможуть самостійно реєструвати нові транспортні засоби. Відповідне рішення було ухвалене урядом 16 лютого 2021 року.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Відтак, покупець нового автомобіля може відразу після придбання отримати номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу прямо в автосалоні.

"Брати участь у державній реєстрації авто можуть суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують зробити обов'язковим технічний огляд транспортних засобів з 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці березня в Україні змінили правила видачі автомобільних номерних знаків.

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