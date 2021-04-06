В Україні дозволили реєструвати нові транспортні засоби в автосалонах

Відсьогодні автосалони, виробники, дилери, дистриб’ютори зможуть самостійно реєструвати нові транспортні засоби. Відповідне рішення було ухвалене урядом 16 лютого 2021 року.
Відтак, покупець нового автомобіля може відразу після придбання отримати номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу прямо в автосалоні.
"Брати участь у державній реєстрації авто можуть суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Україні планують зробити обов'язковим технічний огляд транспортних засобів з 2022 року.
Нагадаємо, наприкінці березня в Україні змінили правила видачі автомобільних номерних знаків.