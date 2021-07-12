В Украине разрешили передачу имущества вузов, которое не используется

Документ гласит, что имущество, закрепленное за государственным или коммунальным учреждением высшего образования, в том числе имеющим статус национального, могут бесплатно передать государственному или коммунальному учреждению высшего, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) образования, научному учреждению или научной организации госформы собственности.

В законе прописано, что передача возможна только при условии использования имущества исключительно для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами и/или ЗУ "О научной и научно-технической деятельности".

Объекты и имущество государственных и коммунальных вузов не подлежат приватизации или использованию для видов деятельности, не предусмотренных спецзаконами, кроме предоставления в аренду для услуг, которые не могут непосредственно предоставить вузы, связанных с обеспечением образовательного процесса или обслуживанием учащихся.

"Имущество учебных заведений, которое не используется для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами, может быть вкладом в совместную деятельность", - гласит документ.