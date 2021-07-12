UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине разрешили передачу имущества вузов, которое не используется

Автор: Юлия Струк

В Украине разрешили передачу имущества вузов, которое не используется. Соответствующий закон вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины".

Документ гласит, что имущество, закрепленное за государственным или коммунальным учреждением высшего образования, в том числе имеющим статус национального, могут бесплатно передать государственному или коммунальному учреждению высшего, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) образования, научному учреждению или научной организации госформы собственности.

В законе прописано, что передача возможна только при условии использования имущества исключительно для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами и/или ЗУ "О научной и научно-технической деятельности".

Объекты и имущество государственных и коммунальных вузов не подлежат приватизации или использованию для видов деятельности, не предусмотренных спецзаконами, кроме предоставления в аренду для услуг, которые не могут непосредственно предоставить вузы, связанных с обеспечением образовательного процесса или обслуживанием учащихся.

"Имущество учебных заведений, которое не используется для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами, может быть вкладом в совместную деятельность", - гласит документ.

Напомним, в середине июня Рада одобрила этот закон во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, в первом чтении парламент принял этот закон в начале февраля.

При этом в начале 2019 года в Украине вступил в силу закон, согласно которому вузы получили право сдавать в аренду помещения для обеспечения образовательного процесса или обслуживания учащихся.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада