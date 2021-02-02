Рада хочет разрешить приватизацию имущества вузов, которое не используется

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада планирует разрешить приватизацию имущества вузов, не используется. Нардепы приняли в первом чтении соответствующий законопроект №4486.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 237 народных депутатов.

В законе прописано, что имущество, закрепленное за государственным или коммунальным учреждением высшего образования, в том числе имеющим статус национального, может бесплатно передаваться любому другому учебному заведению или научному учреждению (организации) государственной или коммунальной формы собственности.

Однако передача возможна при условии дальнейшего его использования исключительно для образовательных или научных потребностей или госорганам власти для обеспечения национальных интересов государства.

Предусмотрена и возможность приватизации имущества, которое не используется учебными заведениями.

При этом земельные участки передаваться не могут.

Напомним, в начале 2019 года в Украине вступил в силу закон, который предоставил право учебным заведениям сдавать в аренду помещения для обеспечения образовательного процесса или обслуживания учащихся.