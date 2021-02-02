ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Рада хочет разрешить приватизацию имущества вузов, которое не используется

Украина, Вторник 02 февраля 2021 17:03
Рада хочет разрешить приватизацию имущества вузов, которое не используется
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует разрешить приватизацию имущества вузов, не используется. Нардепы приняли в первом чтении соответствующий законопроект №4486.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 237 народных депутатов.

В законе прописано, что имущество, закрепленное за государственным или коммунальным учреждением высшего образования, в том числе имеющим статус национального, может бесплатно передаваться любому другому учебному заведению или научному учреждению (организации) государственной или коммунальной формы собственности.

Однако передача возможна при условии дальнейшего его использования исключительно для образовательных или научных потребностей или госорганам власти для обеспечения национальных интересов государства.

Предусмотрена и возможность приватизации имущества, которое не используется учебными заведениями.

При этом земельные участки передаваться не могут.

Напомним, в начале 2019 года в Украине вступил в силу закон, который предоставил право учебным заведениям сдавать в аренду помещения для обеспечения образовательного процесса или обслуживания учащихся.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика приватизациявузыВерховная Рада

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь