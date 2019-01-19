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В Украине вступил в силу закон о праве вузам сдавать в аренду помещения

Новости » Политика    19.01.2019 - 09:50
В Украине вступил в силу закон о праве вузам сдавать в аренду помещения
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Вчера документ официально опубликовали

В Украине вступил в силу закон № 2661-VIII, который предоставляет право учебным заведениям сдавать в аренду помещения для обеспечения образовательного процесса или обслуживания учащихся.

Отметим, закон был принят ВР 20 декабря 2018 года.

В пояснительной записке отмечается, что объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использования не по образовательному назначению.

В то же время, согласно технологическим требованиям по обеспечению создания и проведения образовательной деятельности в сфере высшего образования, предусмотренной Лицензионными условиями осуществления образовательной деятельности учебных заведений, утвержденных постановлением Кабинета министров, предусмотрено наличие в вузе социально-бытовой инфраструктуры, в том числе пунктов питания.

Кроме того, согласно части 5 статьи 29 закон "Об образовании", наблюдательный (попечительский) совет образовательного учреждения вправе способствовать привлечению дополнительных источников финансирования, и согласно предписаний статьи 79, источниками финансирования субъектов образовательной деятельности в соответствии с законодательством могут быть доходы от реализации продукции учебно-производственных мастерских, предприятий, цехов и хозяйств, от предоставления в аренду помещений, сооружений, оборудования.

Также РБК-Украина писало, что в Украине планируется увеличение расходов госбюджета на высшее образование (на оплату услуг по подготовке специалистов высшими учебными заведениями I-II уровней аккредитации без статуса отдельных юридических лиц, являющихся структурными подразделениями высших учебных заведений III - IV уровней) в объеме 862,4 млн гривен.

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