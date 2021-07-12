В Україні дозволили передачу майна вузів, яке не використовується

Документ свідчить, що майно, закріплене за державним або комунальним закладом вищої освіти, в тому числі тим, який має статус національного, можуть безкоштовно передати державній або комунальній установі вищої, професійної передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, науковій установі або науковій організації держформи власності.

У законі прописано, що передача можлива лише за умови використання майна виключно для здійснення видів діяльності, передбачених спеціальними законами і/або ЗУ "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Об'єкти і майно державних і комунальних вищих навчальних закладів не підлягають приватизації або використанню для видів діяльності, не передбачених спецзаконами, крім надання в оренду для послуг, які не можуть безпосередньо надати виші, пов'язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учнів.

"Майно навчальних закладів, яке не використовується для здійснення видів діяльності, передбачених спеціальними законами, може бути вкладом у спільну діяльність", - зазначено в документі.