В Украине разрешили обслуживание лиц с инвалидностью вне очереди

"За" проголосовал 341 нардеп.

Закон предоставляет лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью право внеочередного обслуживания в любых кассах, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.

Такое право получили и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей-инвалидов (не более одного сопровождающего).

"Лица с инвалидностью, которые направляются на лечение (при наличии подтверждающих документов), лица с инвалидностью первой группы и дети с инвалидностью имеют право на приоритет перед другими лицами на прохождение видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу, контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории и выезда из таких территорий", - говорится в законе.

Вместе с ними в приоритетном порядке могут следовать лица, сопровождающие их (не более двух), и в случае необходимости - близкие родственники первой линии родства.

"В пунктах пропуска через госграницу для автомобильного сообщения и КПВВ на временно оккупированных территориях приоритет может предоставляться при следовании в пешем порядке или на легковом автомобиле, при условии отсутствия в транспортном средстве, в котором следуют указанные лица, других лиц", - подчеркивается в документе.