Раде рекомендуют разрешить обслуживание лиц с инвалидностью вне очереди

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной раде разрешить обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди. Соответствующий законопроект №4113 рекомендуется принять за основу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект об усилении социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Закон предлагает предоставить право лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью на внеочередное обслуживание в любых кассах, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.

Также планируется вне очереди пропускать лиц с инвалидностью первой группы, детей-инвалидов, лиц с инвалидностью, которые едут на лечение, и сопровождающих их лиц (не более двух человек) через государственную границу Украины, контрольные пункты въезда на временно оккупированные территории и выезда с таких территорий не чаще одного раза в неделю в одну сторону.

При этом в транспортных средствах, которыми они перемещаются, не должно быть других лиц.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому для людей с инвалидностью с детства надбавки на уход повысят вдвое. Документ вводится в действие с 1 января 2021 года.