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Рада планирует разрешить обслуживание лиц с инвалидностью вне очереди

Новина українською → Украина, Пятница 19 февраля 2021 12:37
Рада планирует разрешить обслуживание лиц с инвалидностью вне очереди Фото: человек в инвалидной коляске (freepik)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует разрешить обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди. Соответствующий законопроект №4113 парламентарии поддержали за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовал 331 парламентарий.

Закон хочет предоставить право лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью на внеочередное обслуживание в любых кассах, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.

Также планируется вне очереди пропускать лиц с инвалидностью первой группы, детей-инвалидов, лиц с инвалидностью, которые едут на лечение, и сопровождающих их лиц (не более двух) через государственную границу Украины, контрольные пункты въезда на временно оккупированные территории и выезда с таких территорий не чаще одного раза в неделю в одну сторону.

При этом в транспортных средствах, которыми они перемещаются, не должно быть других лиц.

Напомним, в ноябре профильный комитет рекомендовал поддержать этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский просил Верховную раду безотлагательно исправить юридическую коллизию, обнаруженную в законе в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью. Он обратился к главе ВР Дмитрию Разумкову.

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