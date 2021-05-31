В Украине хотят разрешить обслуживание лиц с инвалидностью вне очереди

Верховной раде рекомендуют окончательно разрешить обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди . Соответствующий законопроект №4113 во втором чтении рекомендует принять комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Закон предлагает предоставить лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью право внеочередного обслуживания в любых кассах, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.

Также они получат право на внеочередной пропуск через государственную границу Украины в случае выезда на лечение.

"По результатам рассмотрения комитетом принято решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект № 4113 во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.