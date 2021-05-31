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В Украине хотят разрешить обслуживание лиц с инвалидностью вне очереди

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Украина, Понедельник 31 мая 2021 10:19
В Украине хотят разрешить обслуживание лиц с инвалидностью вне очереди Фото: Раде рекомендуют разрешить обслуживание лиц с инвалидностью вне очереди (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют окончательно разрешить обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди. Соответствующий законопроект №4113 во втором чтении рекомендует принять комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон предлагает предоставить лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью право внеочередного обслуживания в любых кассах, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.

Также они получат право на внеочередной пропуск через государственную границу Украины в случае выезда на лечение.

"По результатам рассмотрения комитетом принято решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект № 4113 во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, за основу этот проект Рада приняла в конце февраля.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2020 года профильный комитет рекомендовал поддержать этот закон за основу.

Так, в Украине на 50% увеличат размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов. Соответствующий законопроект Кабинета министров Верховная рада приняла во втором чтении.

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