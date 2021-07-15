ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине разрешили обслуживание лиц с инвалидностью вне очереди

Новина українською →
Украина, Четверг 15 июля 2021 14:42
В Украине разрешили обслуживание лиц с инвалидностью вне очереди Фото: обслуживание лиц с инвалидностью вне очереди разрешили в Украине (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада разрешила обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди. Народные депутаты приняли соответствующий законопроект №4113 во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовал 341 нардеп.

Закон предоставляет лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью право внеочередного обслуживания в любых кассах, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.

Такое право получили и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей-инвалидов (не более одного сопровождающего).

"Лица с инвалидностью, которые направляются на лечение (при наличии подтверждающих документов), лица с инвалидностью первой группы и дети с инвалидностью имеют право на приоритет перед другими лицами на прохождение видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу, контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории и выезда из таких территорий", - говорится в законе.

Вместе с ними в приоритетном порядке могут следовать лица, сопровождающие их (не более двух), и в случае необходимости - близкие родственники первой линии родства.

"В пунктах пропуска через госграницу для автомобильного сообщения и КПВВ на временно оккупированных территориях приоритет может предоставляться при следовании в пешем порядке или на легковом автомобиле, при условии отсутствия в транспортном средстве, в котором следуют указанные лица, других лиц", - подчеркивается в документе.

Так, за основу этот проект Рада приняла в конце февраля.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2020 года профильный комитет рекомендовал поддержать этот закон за основу.

Читайте РБК-Украина в Google News
инвалидность Верховная рада
NEWS
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
DAILY
ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева