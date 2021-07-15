В Україні дозволили обслуговування осіб з інвалідністю позачергово

"За" проголосував 341 нардеп.

Закон надає особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю право позачергового обслуговування у будь-яких касах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Таке право отримали і особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більш як один супроводжуючий).

"Особи з інвалідністю, які прямують на лікування (за наявності підтвердних документів), особи з інвалідністю першої групи та діти з інвалідністю мають право на пріоритет перед іншими особами на проходження видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон, контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з таких територій", - сказано у законі.

Разом з ними у пріоритетному порядку можуть слідувати особи, які їх супроводжують (не більше двох), та у разі необхідності - близькі родичі першої лінії спорідненості.

"У пунктах пропуску через держкордон для автомобільного сполучення та КПВВ на тимчасово окуповані території пріоритет може надаватися при слідуванні в пішому порядку або на легковому автомобілі, за умови відсутності в транспортному засобі, в якому прямують зазначені особи, інших осіб", - підкреслюється у документі.