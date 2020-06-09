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В Украине хотят разрешить детям-сиротам жить в приемных семьях до 23 лет

Новости » Общество     09.06.2020 - 17:24
В Украине хотят разрешить детям-сиротам жить в приемных семьях до 23 лет
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет о детях-сиротах с инвалидностью

В Украине хотят разрешить детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые имеют инвалидность, жить в приемных семьях до 23 лет. Кабинет министров внес в Верховную раду соответствующий законопроект №3594.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

По состоянию на сейчас закон обрабатывается в комитете.

Документ предлагает изменить Семейный кодекс и ЗУ "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки". Соответствующие изменения позволят детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста.

При этом разрешение на проживание будет действовать независимо от того, учатся ли они в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, учреждениях высшего образования.

Напомним, в Украине хотят на 50% увеличить размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов.

Как писало РБК-Украина, в январе в Кабмине анонсировали, что в текущем году будет расти размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины сиротыинвалидностьКабинет Министров УкраиныВерховная Рада
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