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В Україні дозволять дітям-сиротам жити в прийомних сім'ях до 23 років

Україна, Вівторок 01 вересня 2020 13:36
В Україні дозволять дітям-сиротам жити в прийомних сім'ях до 23 років
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Йдеться про дітей-сиріт з інвалідністю

В Україні хочуть дозволити дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, жити в прийомних сім'ях до 23 років. Верховна рада прийняла відповідний законопроект №3594 за основу в першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Проект закону підтримали 340 нардепів.

Документ пропонує змінити Сімейний кодекс і ЗУ "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування". Ці зміни дозволять дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати і виховуватися у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку.

Дозвіл на проживання буде діяти незалежно від того, чи навчаються вони в установах професійної (професійно-технічного) освіти, установах вищої освіти.

Нагадаємо, Кабмін вніс у Раду цей проект закону ще на початку червня.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні хочуть на 50% збільшити розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів.

Так, у січні в Кабміні анонсували, що в поточному році буде рости розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства.

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