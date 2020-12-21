В Украине разоблачили схему ввоза авто из ЕС и США на 2 млрд гривен

В Украине разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран Евросоюза и США. Злоумышленники не уплатили около 2 миллиардов гривен налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Группа лиц действовала на протяжении двух. Она использовала реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров для незаконного импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости.

"Злоумышленники реализовывали указанные автомобили физическим лицам за наличный расчет, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей "предприятиям-скрутчика" для фиктивного формирования схемного налогового кредита", - сообщили в ГФС.

Всего было реализовано более 130 тысяч транспортных средств.

"Таким образом, предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен", - отметили в ГФС.

По данному факту продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере).

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