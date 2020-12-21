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В Україні викрили схему ввезення авто з ЄС і США на 2 млрд гривень

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні викрили масштабну схему ухилення від сплати податків при імпорті автомобілів з країн Євросоюзу і США. Зловмисники не сплатили близько 2 мільярдів гривень податків.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Група осіб діяла протягом двох. Вона використовувала реквізити підконтрольних підприємств-імпортерів для незаконного імпорту автомобілів і автозапчастин за заниженою митною вартістю.

"Зловмисники реалізовували зазначені автомобілі фізичним особам за готівковий розрахунок, а документально оформляли розбирання авто і продаж їх запчастин "підприємствам-скрутчикам" для фіктивного формування схемного податкового кредиту", - повідомили в ДФС.

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Всього було реалізовано понад 130 тисяч транспортних засобів.

"Таким чином, підприємства ухилилися від сплати податків на суму близько 2 мільярдів гривень", - зазначили в ДФС.

За даним фактом триває досудове розслідування по ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі).

Раніше РБК-Україна писало, що один з найбільших рітейлерів в Україні попався на масштабній схемою тінізації доходів.

Також повідомлялося, що в Донецькій області розкрили діяльність конвертаційного центру з оборотом в 1,5 млрд гривень.

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