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В Украине установлен антирекорд по зараженным коронавирусом: ситуация в областях

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 10:30
В Украине установлен антирекорд по зараженным коронавирусом: ситуация в областях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Киеве - 612 случаев

В Украине за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 392 человека, больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой и Тернопольской областях, а также Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.

В общем случаи подтверждены:

  • Винницкая обл. - 241 случай (12 выздоровели);
  • Волынская обл. - 100 случаев (3 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 74 случая (8 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 12 случаев (1 выздоровел);
  • Житомирская обл. - 130 случаев (1 выздоровел);
  • Закарпатская обл. - 110 случаев (12 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 99 случаев (12 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 356 случаев (18 выздоровели);
  • г. Киев - 612 случаев;
  • Киевская обл. - 230 случаев (12 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 192 случая;
  • Львовская обл. - 152 случая (6 выздоровели);
  • Луганская обл. - 4 случая;
  • Николаевская обл. - 14 случаев;
  • Одесская обл. - 70 случаев;
  • Полтавская обл. - 27 случаев (3 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 173 случая (8 выздоровели);
  • Сумская обл. - 77 случаев (2 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 287 случаев (15 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 25 случаев (1 выздоровел);
  • Херсонская обл. - 41 случай (1 выздоровел);
  • Хмельницкая обл. - 34 случая (3 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 105 случаев (4 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 589 случаев (21 выздоровел);
  • Черниговская обл. - 10 случаев.

В Украине установлен антирекорд по зараженным коронавирусом: ситуация в областях

Как сообщается, в Украине на амбулаторном лечении находится 2 145 пациентов. Всего госпитализировано 1 368 человек, из них 59 детей. Кроме того, в результате осложнений вызванных коронавирусом умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины. В общем 143 человека уже выздоровели.

Напомним, в Украине заражены коронавирусом 3764 лица. За последние сутки зафиксировано 392 новых случая инфицирования и 10 смертей от COVID-19.

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