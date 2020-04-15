Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 15 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Статистика заболеваемости коронавирусом по областям Украины.

В Украине заражены коронавирусом 3372 человека. За последние сутки Минздрав зафиксировал 270 новых случаев инфицирования и 5 смертей от COVID-19. На данный моменте в стране умерли от осложнений болезни 98 человек, вылечились 119.

В Черновицкой и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве зарегистрировано наибольшее количество больных. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 15 апреля

Киев – 551 инфицированных (10 летальных). Количество инфицированных жителей столицы за прошедшие сутки увеличилось на 56 человек, из них пятеро медиков, заявил мэр Виталий Кличко. Увеличение числа заболевших подтверждает главврач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко. По ее словам, ежедневно в медучреждение поступают от 10 до 17 больных в среднем и тяжелом состоянии. За все время в больнице от коронавируса умерли двое мужчин - 48 и 74 лет. "Оба поступили в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, сразу были доставлены в отделение реанимации и подключены к ИВЛ. Пациент 48 лет был подключен к аппарату ЭКМО. Врачи пытались вернуть его к жизни больше двух недель. За пациента 74 лет мы боролись в течение недели. Он имел серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы", - сообщила главврач. В столице врачи подозревают коронавирус у 2596 жителей: на самоизоляции находятся 1786 человек, 232 - в городской клинической больнице №8, 187 - в Александровской клинической больнице, 152 - в городской клинической больнице №4. Первый подтвержденный случай заражения в Киеве зафиксирован 16 марта.

Черновицкая область – 546 (7 летальных). За последние сутки в регионе подтверждены 84 новых случая инфицирования. "Это люди, которые заразились инфекцией не за рубежом. Они не ездили никуда, а заразились дома. Это означает, что инкубационный период составляет 2-3 недели. Когда пригрело весеннее солнышко, и люди массово вышли на улицы, на природу. И уже на сегодня мы имеем 84 новых случая, из них 54 - у жителей города Черновцы", - уточнил глава облгосадминистрации Сергей Осачук. 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 7. Первый зараженный COVID-19 в Украине был выявлен в этом регионе 3 марта.

Ивано-Франковская область – 332 инфицированных (9 летальных). По данным Минздрава, за сутки в регионе заболели 32 человека. Впервые коронавирус зафиксирован в области 19 марта.

Тернопольская область – 280 инфицированных (3 летальных). За сутки в регионе заразились 7 человек. На совещании в Офисе президента отмечалось, что в области, которая была среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом, фиксируется спад заражения. Впервые инфекция была обнаружена на Тернопольщине 19 марта.

Киевская область – 224 инфицированных (6 летальных). За 24 часа в области заразились 8 человек. За все время пандемии вылечились 11 пациентов, умерли - 6. Первые больные появились в регионе 17 марта.

Винницкая область – 200 инфицированных. За сутки в регионе заразились 6 человек. На данный момент в Виннице выздоровели 8 больных. Впервые больные коронавирусом зарегистрированы в области 25 марта.

Кировоградская область – 144 инфицированных (7 летальных). По информации властей региона, за сутки прошли тестирование 98 человек, из них подтвержден коронавирус только у двух. COVID-19 выявлен у 20-летней девушки, которая до этого лечилась в частной клинике и у 37-летнего мужчины, который ранее контактировал с больным. Впервые инфицированные выявлены в области 29 марта.

Львовская область – 136 инфицированных (5 летальных). За сутки в регионе заразились 12 человек. Подтверждены 136 случаев заболевания COVID-19, из них 5 - летальные, 6 пациентов выздоровели. "За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 851 человек, госпитализированы - 253, на амбулаторном лечении - 598 человек, выписаны - 167 человек. Сейчас в больнице находятся 86 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппарате ИВЛ - 3 человека", - сообщили во Львовском штабе по борьбе с коронавирусом. Первые инфицированные во Львове зарегистрированы 20 марта.

Ровенская область – 134 инфицированных (5 летальных). 9 новых зараженных подтверждены в регионе за сутки. Количество выздоровевших составило 8 человек. Первые 9 больных коронавирусом были зафиксированы 27 марта в Сарненской районной больнице.

Житомирская область – 112 инфицированных (3 летальных). За сутки заболели коронавирусом 17 жителей региона. Первые инфицированные в области зарегистрированы 12 марта.

Черкасская область – 105 инфицированных (1 летальный). Количество новых инфицированных за сутки выросло на 3 человек. На Черкащине первый случай заболевания коронавирусом подтвержден 22 марта.

Закарпатская область – 99 инфицированных (2 летальных). В регионе зафиксированы 7 новых случаев заражения за последние 24 часа. Первый диагноз с COVID-19 был подтвержден 26 марта.

Запорожская область – 89 инфицированных (2 летальных). В регионе умер еще один больной коронавирусом. По информации СМИ, от осложнений пневмонии скончался 65-летний мужчина. Симптомы у него проявились еще 19 марта, но больной долго отказывался от госпитализации и попал в больницу лишь 3 апреля в тяжелом состоянии. За сутки в регионе зафиксированы 4 новых случая заражения. Первые инфицированные в Запорожье зарегистрированы 25 марта.

Волынская область – 80 инфицированных (2 летальных). За сутки заболели коронавирусом 2 жителя региона. Выздоровели за все время пандемии 3 пациента. Информация о первом больном в области появилась 25 марта.

Сумская область - 74 инфицированных (3 летальных). Ситуация с заболеваемостью в регионе за сутки не изменилась. На данный момент излечились от болезни 2 пациента. Первый заразившийся в регионе зафиксирован 25 марта.

Днепропетровская область – 71 инфицированный. За сутки заразились коронавирусом 11 человек. По данным облсовета, выздоровели в регионе 8 больных, методом ПЦР обследовано 1316 человек. Первые заражения в регионе выявлены 19 марта.

Одесская область - 69 инфицированных. По данным Минздрава, новых заражений в области не зафиксировано за сутки. Впервые коронавирус в Одессе подтвердился 24 марта.

Херсонская область – 34 инфицированных (1 летальный). По данным властей области, за сутки зафиксированы 3 новых случая заражения. Двое заболевших – мать и ребенок, которому не исполнилось еще и года. Впервые о заболевших COVID-19 в Херсоне сообщалось 25 марта.

Полтавская область – 26 инфицированных. Зафиксирован один случай нового заражения за сутки в регионе. Первый больной с COVID-19 в Полтаве обнаружен 27 марта.

Хмельницкая область - 22 инфицированных. Ситуация с заболеваемостью в регионе за сутки не изменилась. На данный момент выздоровели в регионе 3 жителя. Впервые коронавирус в области подтвердился 27 марта.

Харьковская область – 14 инфицированных. За сутки выявлены 3 новых зараженных. Первый случай заболевания коронавирусной инфекции зарегистрирован 28 марта.

Николаевская область – 14 инфицированных. По данным властей региона, 14 заболевших COVID-19 зафиксированы в Вознесенском районе. За сутки выявлено 9 новых случаев. «Из них 2 человека живут в с. Вороновка, 6 человек из г. Вознесенска (4 из одной семьи) и 1 человек из с. Прибужаны. Указанные лица относятся к тесному кругу общения, из ранее заболевших, по религиозному признаку", - сообщает пресс-служба облгосадминистрации. Первые два случая инфицирования выявлены 11 апреля в селе Вороновка Вознесенского района.

Донецкая область - 12 инфицированных (1 летальный). Один человек заразился за сутки в регионе. Также Минздрав сообщает об одном выздоровевшем украинце. Первый случай инфицирования подтвердился в области 18 марта. На оккупированной территории есть информация о 13 зараженных.

Черниговская область – 10 инфицированных (1 летальный). За сутки в регионе подтвердился 1 случай заражения. Первые больные в регионе зафиксированы 26 марта.

Луганская область - 3 инфицированных. Ситуация с заболеваемостью в регионе остается стабильной. Новых заражений не выявлено. Впервые диагноз с COVID-19 был поставлен в Луганске 25 марта. На оккупированной территории сообщалось о 7 больных украинцах.