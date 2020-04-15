В Україні встановлено антирекорд по зараженим коронавірусом: ситуація в областях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільша кількість інфікованих на разі спостерігається у Києві - 612 випадків

В Україні за добу кількість заражених коронавірусом збільшилась на 392 людини, найбільше випадків COVID-19 у Чернівецькій та Тернопільській областях, а також Києві. Про це повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 241 випадок (12 одужали);

Волинська обл. - 100 випадків (3 одужали);

Дніпропетровська обл. - 74 випадки (8 одужали);

Донецька обл. - 12 випадків (1 одужав);

Житомирська обл. - 130 випадків (1 одужав);

Закарпатська обл. - 110 випадків (12 одужали);

Запорізька обл. - 99 випадків (12 одужали);

Івано-Франківська обл. - 356 випадків (18 одужали);

м. Київ - 612 випадків;

Київська обл. - 230 випадків (12 одужали);

Кіровоградська обл. - 192 випадки;

Львівська обл. - 152 випадки (6 одужали);

Луганська обл. - 4 випадки;

Миколаївська обл. - 14 випадків;

Одеська обл. - 70 випадків;

Полтавська обл. - 27 випадків (3 одужали);

Рівненська обл. - 173 випадки (8 одужали);

Сумська обл. - 77 випадків (2 одужали);

Тернопільська обл. - 287 випадків (15 одужали);

Харківська обл. - 25 випадків (1 одужав);

Херсонська обл. - 41 випадок (1 одужав);

Хмельницька обл. - 34 випадки (3 одужали);

Черкаська обл. - 105 випадків (4 одужали);

Чернівецька обл. - 589 випадків (21 одужав);

Чернігівська обл. - 10 випадків.

Як повідомляється, в Україні на амбулаторному лікуванні перебуває 2 145 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 368 осіб, з них 59 дітей. Крім того, внаслідок ускладнень спричинених коронавірусом померли 108 людей, з них 56 чоловіків та 52 жінки.

Загалом 143 людини вже одужали.

Нагадаємо, в Україні заражені коронавірусом 3764 особи. За останню добу зафіксовано 392 нові випадки інфікування та 10 смертей від COVID-19.