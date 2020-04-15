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В Україні встановлено антирекорд по зараженим коронавірусом: ситуація в областях

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 10:30
В Україні встановлено антирекорд по зараженим коронавірусом: ситуація в областях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільша кількість інфікованих на разі спостерігається у Києві - 612 випадків

В Україні за добу кількість заражених коронавірусом збільшилась на 392 людини, найбільше випадків COVID-19 у Чернівецькій та Тернопільській областях, а також Києві. Про це повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. - 241 випадок (12 одужали);
  • Волинська обл. - 100 випадків (3 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 74 випадки (8 одужали);
  • Донецька обл. - 12 випадків (1 одужав);
  • Житомирська обл. - 130 випадків (1 одужав);
  • Закарпатська обл. - 110 випадків (12 одужали);
  • Запорізька обл. - 99 випадків (12 одужали);
  • Івано-Франківська обл. - 356 випадків (18 одужали);
  • м. Київ - 612 випадків;
  • Київська обл. - 230 випадків (12 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 192 випадки;
  • Львівська обл. - 152 випадки (6 одужали);
  • Луганська обл. - 4 випадки;
  • Миколаївська обл. - 14 випадків;
  • Одеська обл. - 70 випадків;
  • Полтавська обл. - 27 випадків (3 одужали);
  • Рівненська обл. - 173 випадки (8 одужали);
  • Сумська обл. - 77 випадків (2 одужали);
  • Тернопільська обл. - 287 випадків (15 одужали);
  • Харківська обл. - 25 випадків (1 одужав);
  • Херсонська обл. - 41 випадок (1 одужав);
  • Хмельницька обл. - 34 випадки (3 одужали);
  • Черкаська обл. - 105 випадків (4 одужали);
  • Чернівецька обл. - 589 випадків (21 одужав);
  • Чернігівська обл. - 10 випадків.

В Україні встановлено антирекорд по зараженим коронавірусом: ситуація в областях

Як повідомляється, в Україні на амбулаторному лікуванні перебуває 2 145 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 368 осіб, з них 59 дітей. Крім того, внаслідок ускладнень спричинених коронавірусом померли 108 людей, з них 56 чоловіків та 52 жінки.

Загалом 143 людини вже одужали.

Нагадаємо, в Україні заражені коронавірусом 3764 особи. За останню добу зафіксовано 392 нові випадки інфікування та 10 смертей від COVID-19.

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