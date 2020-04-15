В Україні встановлено антирекорд по зараженим коронавірусом: ситуація в областях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Найбільша кількість інфікованих на разі спостерігається у Києві - 612 випадків
В Україні за добу кількість заражених коронавірусом збільшилась на 392 людини, найбільше випадків COVID-19 у Чернівецькій та Тернопільській областях, а також Києві. Про це повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. - 241 випадок (12 одужали);
- Волинська обл. - 100 випадків (3 одужали);
- Дніпропетровська обл. - 74 випадки (8 одужали);
- Донецька обл. - 12 випадків (1 одужав);
- Житомирська обл. - 130 випадків (1 одужав);
- Закарпатська обл. - 110 випадків (12 одужали);
- Запорізька обл. - 99 випадків (12 одужали);
- Івано-Франківська обл. - 356 випадків (18 одужали);
- м. Київ - 612 випадків;
- Київська обл. - 230 випадків (12 одужали);
- Кіровоградська обл. - 192 випадки;
- Львівська обл. - 152 випадки (6 одужали);
- Луганська обл. - 4 випадки;
- Миколаївська обл. - 14 випадків;
- Одеська обл. - 70 випадків;
- Полтавська обл. - 27 випадків (3 одужали);
- Рівненська обл. - 173 випадки (8 одужали);
- Сумська обл. - 77 випадків (2 одужали);
- Тернопільська обл. - 287 випадків (15 одужали);
- Харківська обл. - 25 випадків (1 одужав);
- Херсонська обл. - 41 випадок (1 одужав);
- Хмельницька обл. - 34 випадки (3 одужали);
- Черкаська обл. - 105 випадків (4 одужали);
- Чернівецька обл. - 589 випадків (21 одужав);
- Чернігівська обл. - 10 випадків.
Як повідомляється, в Україні на амбулаторному лікуванні перебуває 2 145 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 368 осіб, з них 59 дітей. Крім того, внаслідок ускладнень спричинених коронавірусом померли 108 людей, з них 56 чоловіків та 52 жінки.
Загалом 143 людини вже одужали.
Нагадаємо, в Україні заражені коронавірусом 3764 особи. За останню добу зафіксовано 392 нові випадки інфікування та 10 смертей від COVID-19.