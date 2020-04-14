В Україні зростає кількість заражених COVID-19: список областей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 людей
Кількість заражених коронавірусом в Україні за добу збільшилась на 270 людей, найбільше випадків COVID-19 у Чернівецькій та Тернопільській областях, а також Києві. Про це повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. - 200 випадків (8 одужали);
- Волинська обл. - 80 випадків (3 одужали);
- Дніпропетровська обл. - 71 випадок (8 одужали);
- Донецька обл. - 12 випадків (1 одужав);
- Житомирська обл. - 112 випадків;
- Закарпатська обл. - 99 випадків (12 одужали);
- Запорізька обл. - 89 випадків (11 одужали);
- Івано-Франківська область - 332 випадки (16 одужали);
- м. Київ - 551 випадок;
- Київська обл. - 224 випадки (11 одужали);
- Кіровоградська обл. - 144 випадки;
- Львівська обл. - 136 випадків (6 одужали);
- Луганська обл. - 3 випадки;
- Миколаївська обл. - 5 випадків;
- Одеська обл. - 69 випадків;
- Полтавська обл. - 26 випадків;
- Рівненська обл. - 134 випадки (8 одужали);
- Сумська обл. - 74 випадки (2 одужали);
- Тернопільська обл. - 280 випадків (8 одужали);
- Харківська обл. - 14 випадків;
- Херсонська обл. - 34 випадки;
- Хмельницька обл. - 22 випадки (3 одужали);
- Черкаська обл. - 105 випадків (1 одужав);
- Чернівецька обл. - 546 випадків (21 одужав);
- Чернігівська обл. - 10 випадків.
Як повідомляється, усього госпіталізовано 1 248 осіб, з них 52 дитини. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 людей, з них 51 чоловік та 47 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). Загалом 119 людей вже одужали.
РБК-Україна писало, що у Херсонській області коронавірус підтвердили у матері та дитини, якій виповниться лише один рік.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що не всі люди, які одужують від коронавірусу, мають антитіла для боротьби з повторним зараженням.