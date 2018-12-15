ГФС назвала число растаможенных по новому закону "евроблях"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 25 ноября по новым правилам растаможили почти 2,8 тыс. авто на еврономерах

По новому закону о растаможке "евроблях" украинцы оформили уже почти 2,8 тыс. автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Государственной фискальной службы.

Сообщается, что с начала действия новых правил ввоза (с 25 ноября 2018) оформили почти 2,8 тыс. транспортных средств на еврономерах. При этом сумма уплаченных таможенных платежей составила почти 187,1 млн гривен.

Наиболее активно растаможка идет на Черновицкой (677 авто), Волынской (604), Киеве (414) и Ровенской (202) областях.

Напомним, на этой неделе Верховный суд отклонил иск об отмене закона о "евробляхах". В частности, истец в лице одной из общественных организаций утверждал, что законы приняты с нарушением Регламента Верховной рады.

Также ранее стало известно, что народные депутаты и Министерство финансов подготовили ряд изменений во временный порядок таможенного оформления транспортных средств. В частности, данные изменения должны решить проблему, при которой таможенные органы при оформлении сами определяют стоимость "евробляхи".