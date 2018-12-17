В Україні розмитнено понад 3,5 тис. "євроблях", - комітет ВР

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

У комітеті зазначили, що від розмитнення до держбюджету надійшло 236 млн гривень

В Україні станом на понеділок, 17 грудня, розмитнено 3513 автомобілів на "євробляхах". Про це повідомила голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу комітету з питань податкової та митної політики, нардеп Тетяна Острікова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, від розмитнення до державного бюджету надійшло 236 мільйонів гривень.

"Хочу проінформувати вас про хід митного оформлення так званих "єврономерів". Станом на 9:00 сьогодні було оформлено 3 тисячі 513 автомобілів, які сплатили 236 мільйонів гривень до бюджету", - заявила Острікова.

Нардеп наголосила, що причиною малої кількості розмитнених "євроблях" є саботаж їх оформлення з боку регіональних ДФС.

"Чому така мала кількість - 3 тисячі 500 автівок. Причини добре відомі. Це штучні перешкоди і саботаж процесу їх митного оформлення з боку регіональних митниць. Штучне завищення митної вартості транспортних засобів по верхній межі якихось невідомих електронних каталогів… Керівників митниць попереджаю про їх персональну відповідальність за змови з митними брокерами, коли завищується вартість брокерських послуг. Сьогодні до нас доходить інформація, що це 300- 500 євро", - повідомила парламентар.

За її словами, Кабмін також не оприлюднив в "Урядовому кур’єрі" постанову про порядок розмитнення автомобілів.

"Не виконується сьогодні пряма норма Митного кодексу про оформлення транспортних засобів громадян за їх фактурною вартістю. Вирішити цю ситуацію покликана урядова постанова про тимчасовий порядок митного оформлення транспортних засобів, яку уряд прийняв у середу, і все не може опублікувати. Всі громадяни її чекають… Тому дуже прошу негайно оприлюднити текст постанови на сайті і в "Урядовому кур’єрі", - додала Острікова.

Нагадаємо, заступник глави Мінфіну Сергій Верланов повідомив, що на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на "єврономерах". Він зазначив, що в міністерстві розраховують отримати від розмитнення "євроблях" від 5 до 10 млрд гривень.

РБК-Україна також писало, що з 25 листопада по 15 грудня за новим законом про розмитнення "євроблях" українці оформили вже майже 2,8 тисяч автомобілів, про що свідчать дані Державної фіскальної служби.

Відзначимо, першу "євробляху" за новим законом розмитнили майже за 2 тисячі доларів.