ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине работают почти 500 продовольственных рынков

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 20:48
В Украине работают почти 500 продовольственных рынков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также 83 рынка закрылись из-за нарушения противоэпидемических требований

В Украине в условиях карантина продолжают работу 496 продовольственных рынков. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

При этом отмечается, что 83 рынка прекратили свою деятельность из-за нарушений противоэпидемических требований, из них 32 в Киеве.

"По состоянию на 4 мая осуществляли свою деятельность только 214 рынков. По состоянию на 5 мая это количество уже составляло 496, на этих рынках в течение всего времени работы постоянно присутствуют ответственные специалисты Госпродпотребслужбы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с 1 по 5 мая специалисты выдали работникам рынков 299 предписаний и составили 28 протоколов о нарушениях.

Напомним, 29 апреля Кабинет министров принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая в условиях карантина. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

К такому решению правительство подтолкнули многочисленные акции протестов предпринимателей по всей территории Украины.

Первым на протесты предпринимателей отреагировали в Черновицком городском совете. Так, чиновники приняли решение об открытии продуктовых рынков в городе, несмотря на запрет.

В Бельгии начнут второй этап смягчения карантинных мер с 11 мая Германия открывает магазины, социальные контакты ограничены
Новости Украины карантинрынок
News
On Top