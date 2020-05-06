В Україні працюють майже 500 продовольчих ринків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також 83 ринку закрилися через порушення протиепідемічних вимог

В Україні в умовах карантину продовжують роботу 496 продовольчих ринків. Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

При цьому наголошується, що 83 ринку припинили свою діяльність із-за порушень протиепідемічних вимог, з них 32 в Києві.

"Станом на 4 травня здійснювали свою діяльність тільки 214 ринків. Станом на 5 травня ця кількість вже становила 496, на цих ринках протягом всього часу роботи постійно присутні відповідальні фахівці Держпродспоживслужби", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з 1 по 5 травня фахівці видали працівникам ринків 299 приписів та склали 28 протоколів про порушення.

Нагадаємо, 29 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про відкриття продовольчих ринків з 1 травня в умовах карантину. Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

До такого рішення уряд спонукали численні акції протестів підприємців по всій території України.

Першим на протести підприємців відреагували в Чернівецькій міській раді. Так, чиновники прийняли рішення про відкриття продуктових ринків у місті, попри заборону.