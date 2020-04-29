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Кабмин поддержал критерии Минздрава об открытии рынков: теперь решение за Госпродпотребслужбой

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 14:10
Кабмин поддержал критерии Минздрава об открытии рынков: теперь решение за Госпродпотребслужбой
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кабмин принял решение об открытии рынков в Украине

Кабминет министров Украины разрешил открыть продовольственные рынки с 1 мая в условиях карантина. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, написал премьер Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

Шмыгаль отметил, что основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродспоживслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", - написал он.

Кабмин поддержал критерии Минздрава об открытии рынков: теперь решение за Госпродпотребслужбой

Добавим, что в условиях Минздрава указано, что рынок должен быть зарегистрирован как оператор рынка пищевых продуктов. Допуск на рынок работников и покупателей должен осуществляться исключительно при условии наличия средств индивидуальной защиты и прохождения температурного скрининга,

Также на рынке должно находится не более 1 покупателя на 10 кв. м, расстояние между рабочими местами продавцов - не менее 3 м. Дезинфекция контактных поверхностей должна проводится каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений - в конце рабочего дня. Возле рынка должна отсутствовать стихийная торговля.

Отметим, что до этого главный санврач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинул Минздрав для запуска работы рынков в условиях карантина.

Вместе с тем, открытие рынков анонсировал и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рынки смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм. Тогда он заявил, что решение Кабмина позволит открыть около 280 рынков по всей стране, однако данный перечень может быть расширен, если другие рынки смогут обеспечить должное соблюдение санитарных норм.

Добавим, что сейчас под зданием Кабинета министров проходит акция протеста с требованием смягчить карантин в Украине.

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