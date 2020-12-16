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В Украине пройдет конференция послов: это событие раз в два года

Автор: Марианна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Министерство иностранных дел проведет в четверг, 17 декабря, конференцию с участием украинских послов. Такая конференция проходит раз в два года.

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Об этом во время конференции "Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, в работе с послами во время конференции будут использовать данные исследования относительно приоритетных направлений МИД в следующем году.

"В четверг начнется конференция украинских послов, руководителей зарубежных дипломатических учреждений. Это большое событие раз в два года", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба оценил вероятность назначения бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США. По его словам, она была бы эффективным дипломатом.

Также РБК-Украина писало, что в конце октября в Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины. Оно расположено в городе Шемахи и охватывает шесть районов.

Кроме этого в конце ноября Украина открыла на Бали почетное консульство.

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