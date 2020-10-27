Фото: Мехрали Гасымов и Владислав Каневский (azerbaijan.mfa.gov.ua)

В Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины. Оно будет расположено в городе Шемахы и охватывать Агдаский, Ахсуйский, Гобустанский, Гейчайский, Исмаиллинский и Шемахинский районы.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Азербайджане.

Почетным консулом Украины в Шемахы был назначен Мехрали Гасымов. Церемония назначения прошла 27 октября в посольстве Украины в Баку при участии украинского посла Владислава Каневского.

"Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между обеими странами и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных завязок между нашими государствами", - сообщили в посольстве.

Отметим, консульство осуществляет контакты с местными властями, занимается обслуживанием граждан, решением их проблем и оформлением документов (визы, паспорта, нотариальные документы, справки и прочее).

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал открытие украинского консульства в польском Вроцлаве.

Также сообщалось, что Украина откроет новое консульство в румынском в городе Сигету-Мармацией.