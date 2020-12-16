В Україні відбудеться конференція послів: це подія раз на два роки

Міністерство закордонних справ проведе у четвер, 17 грудня, конференцію за участю українських послів. Така конференція проходить раз на два роки.

Про це під час конференції "Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, в роботі з послами під час конференції будуть використовувати дані дослідження щодо пріоритетних напрямів МЗС в наступному році.

"У четвер розпочнеться конференція українських послів, керівників закордонних дипломатичних установ. Це велика подія раз у два роки", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба оцінив ймовірність призначення колишнього міністра фінансів Оксани Маркарової на посаду посла України в США. За його словами, вона була б ефективним дипломатом.

Також РБК-Україна писало, що в кінці жовтня в Азербайджані відкрили перше почесне консульство України. Воно розташоване в місті Шемахи і охоплює шість районів.

Крім цього в кінці листопада Україна відкрила на Балі почесне консульство.