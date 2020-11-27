На Бали открыли почетное консульство Украины

Фото: флаг Украины (pixabay.com)

В пятницу, 27 ноября, Украина открыла на Бали почетное консульство. Оно расположено в городе Денпасар

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Индонезии.

Руководителем консульства назначили почетного консула Украины И Ниоман Астама.

Отмечается, что основными функциями почетного консульства Украины являются: защита в Республике Индонезия прав юридических лиц и граждан Украины в пределах, определенных международным правом; оказание им помощи и содействия; содействие развитию дружественных отношений, а также торговых, экономических, культурных и научных связей между Украиной и Индонезией.

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что почетное консульство Украины не наделено полномочиями по совершение консульских действий.

Напомним, в конце октября в Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины.

Кроме того, президент Владимир Зеленский анонсировал открытие украинского консульства в польском Вроцлаве.

Также сообщалось, что Украина откроет новое консульство в румынском в городе Сигету-Мармацией.