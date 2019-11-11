В Украине противники земельной реформы перекрыли дороги

В Украине 11 ноября противники земельной реформы вышли на акции протеста и перекрыли дороги в 13 областях. Об этом говорится в сообщении Всеукраинского аграрного совета в Facebook.

Сообщается, что противники земельной реформы перекрыли главные автомагистрали Украины в 17 точках. В частности, акции проходят в 13 областях - Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской и Львовской.

Во Львовской области перекрыли трассу Н17 в районе села Малые Подлески Жовковского района. В Полтавской - трассу М03 в районе села Чутово, Ровенской - трассу М06 в районе села Дядьковичи Ровенского района.

Фото: акции аграриев (facebook.com/agrarna.rada.ua)

В Черкасской области перекрыта трасса М05 вблизи Жашкова, в Хмельницкой - трасса Е50 возле села Прибугское Хмельницкого района, в Тернопольской - дорога возле села Романово Збаражского района. Кроме того, в Винницкой области аграрии протестуют сразу в трех районах - Винницком, Тульчинском и Казатинском.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой пленарной неделе Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о рынке земли, а также проект государственного бюджета на 2020 год.