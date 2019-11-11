В Україні противники земельної реформи перекрили дороги

В Україні 11 листопада противники земельної реформи вийшли на акції протесту і перекрили дороги в 13 областях. Про це йдеться в повідомленні Всеукраїнського аграрного ради у Facebook.

Повідомляється, що противники земельної реформи перекрили головні автомагістралі України в 17 точках. Зокрема, акції проходять в 13 областях - Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Волинській, Рівненській та Львівській.

У Львівській області перекрили трасу Н17 в районі села Малі Підліски Жовківського району. У Полтавській - трасу М03 в районі села Чутове, Рівненській - трасу М06 в районі села Дядьковичі Рівненського району.

Фото: акції аграріїв (facebook.com/agrarna.rada.ua)



В Черкаській області перекрита траса М05 поблизу Жашкова, у Хмельницькій - траса Е50 біля села Прибузьке Хмельницького району, у Тернопільській - дорога біля села Романове Збаразького району. Крім того, у Вінницькій області аграрії протестують відразу в трьох районах - Вінницькому, Тульчинському та Козятинському.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього пленарного тижня Верховна рада України розгляне законопроект про ринок землі, а також проект державного бюджету на 2020 рік.