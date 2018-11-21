В Украине из-за протестов перекрыты дороги в 7 областях

Фото: митинг в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 6 областях протестуют владельцы "евроблях", в Черкасской области - жители Смелы

В Украине из-за протестов владельцев "евроблях" по состоянию на 11 часов 21 ноября перекрыты дороги в 6 областях, в Черкасской области дороги перекрыли жители города Смела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" в Facebook.

Как отмечается, сейчас в Украине продолжаются акции протеста с частичным блокированием движения автотранспорта.

Волынская область

Автодорога М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцкого района).

Киевская область

С 10:30 на автодороге М-03 Киев - Харьков-Должанский, км 76 перекрыто движение в обоих направлениях с периодическим пропуском транспорта.

Львовская область

Автодорога М-06 Киев-Чоп, 500+900 (с. Старый Милятин Буского района) и км 585+900 (с. Розвадов Николаевского района).

Одесская область

Автодорога М-05 Киев-Одесса, км 450+500;

Тернопольская область

Автодорога М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, км 154.

Черниговская область

Автодорога М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, км 223( на КПП "Новые Яриловичи").

Черкасская область

С 19 ноября в области продолжается акция протеста жителей Смелы на 207 км автодороги Н-01 Киев-Знаменка перекрыто движение - на выезде из Смелы по направлению к Знаменке. Требования протестующих - несогласие с установленными тарифами на газоснабжение в Смеле.

На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера владельцы "евроблях" перекрывали дороги в 16 областях

Также сообщалось, что 19 ноября жители Смелы перекрыли дороги, требуя от НАК "Нафтогаз" подписать договор на получение газа по справедливым тарифам.