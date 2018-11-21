В Украине из-за протестов перекрыты дороги в 7 областях

В 6 областях протестуют владельцы "евроблях", в Черкасской области - жители Смелы
В Украине из-за протестов владельцев "евроблях" по состоянию на 11 часов 21 ноября перекрыты дороги в 6 областях, в Черкасской области дороги перекрыли жители города Смела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" в Facebook.
Как отмечается, сейчас в Украине продолжаются акции протеста с частичным блокированием движения автотранспорта.
Автодорога М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцкого района).
С 10:30 на автодороге М-03 Киев - Харьков-Должанский, км 76 перекрыто движение в обоих направлениях с периодическим пропуском транспорта.
Автодорога М-06 Киев-Чоп, 500+900 (с. Старый Милятин Буского района) и км 585+900 (с. Розвадов Николаевского района).
Автодорога М-05 Киев-Одесса, км 450+500;
Автодорога М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, км 154.
Автодорога М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, км 223( на КПП "Новые Яриловичи").
С 19 ноября в области продолжается акция протеста жителей Смелы на 207 км автодороги Н-01 Киев-Знаменка перекрыто движение - на выезде из Смелы по направлению к Знаменке. Требования протестующих - несогласие с установленными тарифами на газоснабжение в Смеле.
На месте происшествия работают правоохранители.
Напомним, ранее сообщалось, что вчера владельцы "евроблях" перекрывали дороги в 16 областях
Также сообщалось, что 19 ноября жители Смелы перекрыли дороги, требуя от НАК "Нафтогаз" подписать договор на получение газа по справедливым тарифам.