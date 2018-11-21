ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Украине из-за протестов перекрыты дороги в 7 областях

Новости » Инфраструктура    21.11.2018 - 11:32
В Украине из-за протестов перекрыты дороги в 7 областях
Фото: митинг в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 6 областях протестуют владельцы "евроблях", в Черкасской области - жители Смелы

В Украине из-за протестов владельцев "евроблях" по состоянию на 11 часов 21 ноября перекрыты дороги в 6 областях, в Черкасской области дороги перекрыли жители города Смела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" в Facebook.

Как отмечается, сейчас в Украине продолжаются акции протеста с частичным блокированием движения автотранспорта.

Волынская область

Автодорога М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцкого района).

Киевская область

С 10:30 на автодороге М-03 Киев - Харьков-Должанский, км 76 перекрыто движение в обоих направлениях с периодическим пропуском транспорта.

Львовская область

Автодорога М-06 Киев-Чоп, 500+900 (с. Старый Милятин Буского района) и км 585+900 (с. Розвадов Николаевского района).

Одесская область

Автодорога М-05 Киев-Одесса, км 450+500;

Тернопольская область

Автодорога М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, км 154.

Черниговская область

Автодорога М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, км 223( на КПП "Новые Яриловичи").

Черкасская область

С 19 ноября в области продолжается акция протеста жителей Смелы на 207 км автодороги Н-01 Киев-Знаменка перекрыто движение - на выезде из Смелы по направлению к Знаменке. Требования протестующих - несогласие с установленными тарифами на газоснабжение в Смеле.

На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера владельцы "евроблях" перекрывали дороги в 16 областях

Также сообщалось, что 19 ноября жители Смелы перекрыли дороги, требуя от НАК "Нафтогаз" подписать договор на получение газа по справедливым тарифам.

На трассе Киев-Чоп в стычке с активистами пострадали полицейские По факту перекрытия трассы Киев-Чоп начато досудебное расследование
Новости Украины Укравтодорпротестевробляхи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь