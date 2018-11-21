В Україні через протести перекриті дороги у 7 областях

Фото: мітинг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 6 областях протестують власники "євроблях", у Черкаській області - жителі Сміли

В Україні через протести власників "євроблях" станом на 11 годину 21 листопада перекриті дороги у 6 областях, у Черкаській області дороги перекрили мешканці міста Сміла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору" у Facebook.

Як зазначається, наразі в Україні тривають акції протесту з частковим блокуванням руху автотранспорту.

Волинська область

Автодорога М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцького району).

Київська область

З 10:30 на автодорозі М-03 Київ - Харків-Довжанський, км 76 перекрито рух в обох напрямках з періодичним пропуском транспорту.

Львівська область

Автодорога М-06 Київ-Чоп, 500+900 (с. Старий Милятин Буського району) та км 585+900 (с. Розвадів Миколаївського району).

Одеська область

Автодорога М-05 Київ-Одеса, км 450+500;

Тернопільська область

Автодорога М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, км 154.

Чернігівська область

Автодорога М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, км 223( на КПП "Нові Яриловичі").

Черкаська область

З 19 листопада у області триває акція протесту жителів Сміли на км 207 автодороги Н-01 Київ-Знам’янка рух перекрито - на виїзді зі Сміли в напрямку Знам’янки. Вимоги протестувальників - незгода з встановленими тарифами на газопостачання в Смілі.

На місці події працюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора власники "євроблях" перекривали дороги в 16 областях

Також повідомлялося, що 19 листопада жителі Сміли перекрили дороги, вимагаючи від НАК "Нафтогаз" підписати договір на отримання газу за справедливими тарифами.