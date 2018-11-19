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В Смеле активисты перекрыли дороги, объявив бессрочную акцию протеста

Новости » Происшествия    19.11.2018 - 17:20
В Смеле активисты перекрыли дороги, объявив бессрочную акцию протеста
Фото: перекрытие дорог в Смеле (Facebook/Илья Слободяник)

Жители города требуют от "Нафтогаза" подписать договор на получение газа по "адекватным ценам"

Жители Смелы Черкасской области перекрыли дороги, требуя от НАК "Нафтогаз" подписать договор на получение газа по справедливым тарифам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Смела.uа.

Как отмечается, активисты объявили бессрочную акцию. Общественные организации совместно с АТОвцами подвезли на контрольный пункт при выезде из Смелы в сторону Константиновки палатку, буржуйку и горы шин.

Местный активист Илья Слободяник в Facebook сообщил, что в городе перекрыли три автодороги. Жители Смелы решили, что акция продлится вплоть до подписания договора.

"Смеляне перекрыли дорожное движение на выезде из Смелы в сторону Балаклеи.Также перекрыты дороги в сторону Черкасс и за городской больницей на Загребле. Акция продлится до подписания договора на газ с "Нафтогазом" по адекватной цене и без навязывания Смеле чужих частных долгов (долг Смелаэнергоинвеста). Смеляне, присоединяйтесь!", - написал Слободяник.

В Смеле активисты перекрыли дороги, объявив бессрочную акцию протестаВ Смеле активисты перекрыли дороги, объявив бессрочную акцию протеста

Позицию протестующих поддержал и городской голова Алексей Цыбко. В то же время он призвал не перекрывать движение бессрочно.

"Я хочу обратиться к вам с предложением не перекрывать движение бессрочно, ведь мы парализуем фактически центр Украины. Тепло дали. Я понимаю, что мы должны найти дипломатическое решение с НАК "Нафтогаз"", - заявил Цыбко.

Он также добавил, что город не согласится выплачивать чужие долги и заплатит только за тот газ, который потребили жители Смелы.

"Позиция одна, мы заплатим за то, что взяли. Ни копейки больше. Никакие штрафы, пени, никаких долгов "Энергоинвеста" на Смелу не повесить...ни община, ни я как представитель этой общины не подпишется на эти условия", - сказал городской голова.

 

 

Фото: блокпосты в городе (Facebook/Илья Слободяник)

Отметим, депутаты городского совета Смелы считают, что "Нафтогаз" сознательно медлит с заключением договора и ожидает, что город возьмет на себя долги частного предприятия ООО "Смела Энергоинвест".

Напомним, по состоянию на 18 ноября, все жилые дома и объекты инфраструктуры Смелы подключили к отоплению.

Отметим, 11 ноября горсовет Смелы заявила о намерении ввести чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла. Уже 13 ноября по факту отсутствия тепла в Смеле было открыто уголовное производство.

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