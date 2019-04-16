В Украине на прошлой неделе от гриппа умер человек

Гриппом в Украине за неделю, 8-14 апреля, заболели 125 тыс. 929 человек, один человек умер от осложнений болезни. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Сообщается, что 66,5% из заболевших - дети возрастом до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых снизился на 2,3%, а среди детей до 17 лет - не изменился.

В целом интенсивный показатель заболеваемости составил 327,1 на 100 000 населения, что на 36,9% меньше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.

"За отчетную неделю зарегистрирован один летальный случай вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 60 украинцев, в том числе 12 детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что гриппом в Украине за неделю, 1-7 апреля, заболели 127 тыс. человек, четыре человека умерли от осложнений болезни. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 329,8 на 100 тыс. населения, что на 36,4% меньше уровня эпидемического порога по Украине.

Ранее сообщалось, что 25 марта зарегистрирован один летальный случай от осложнений гриппа в Новоукраинском районе Кировоградской области.