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В Кировоградской области от гриппа умерли два человека

Новости » Происшествия    08.04.2019 - 18:13
В Кировоградской области от гриппа умерли два человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эпидемическая ситуация с ОРВИ в области на четырнадцатой неделе 2019 года относительно спокойная

В Кировоградской области от осложнения гриппа умерли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кировоградский областной лабораторный центр.

За данными центра, эпидемическая ситуация с ОРВИ в области на четырнадцатой неделе 2019 года относительно спокойная. Показатель заболеваемости не превышает уровень эпидемического порога (минус 42,6%).

 

За медицинской помощью в учреждения здравоохранения области по поводу ОРВИ обратилось 2644 больных, из них 69,8% дети. Всего госпитализированных - 220. С начала эпидсезона в области зарегистрировано 84 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Все заболевшие не были привиты против гриппа.

 

Зарегистрировано еще два летальных случая от осложнения гриппа в Кропивницком и Компанеевском районе. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1) сезонный.

Напомним, Кировоградской области был зарегистрирован еще один летальный случай от осложнения гриппа. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине с 11 по 17 марта гриппом и ОРВИ заболели более 153 тыс. человек. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 398,3 на 100 тыс. населения, что на 23,2% меньше уровня эпидемического порога по Украине.

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