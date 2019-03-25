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В Кировоградской области от гриппа умер человек

Новости » Происшествия    25.03.2019 - 13:05
В Кировоградской области от гриппа умер человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Смерть зарегистрирована в Новоукраинском районе

В Кировоградской области на прошлой неделе зарегистрирован еще один летальный случай от осложнения гриппа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кировоградский областной лабораторный центр.

Сообщается, что смерть зарегистрирована в Новоукраинском районе. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1). Это седьмой летальный случай в области.

В общем, показатель заболеваемости на минувшей неделе в области не превышает уровень эпидемического порога (минус 35,8 %).

За медицинской помощью в учреждения здравоохранения области по поводу ОРВИ обратилось 2977 больных, из них 72,2% дети. Всего госпитализированных - 266. С начала эпидсезона в области зарегистрировано 74 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Все заболевшие не были привиты против гриппа.

Ранее сообщалось, что в городе Кропивницкий предшествующей неделе (11-17 марта) зарегистрирован  один летальный случай в результате осложнения от гриппа.

РБК-Украина писало, что в Украине за неделю 11-17 марта гриппом и ОРВИ заболели свыше 153 тыс. людей. Эпидемический порог заболеваемости не был превышен ни в одной из областей.

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