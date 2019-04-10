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За неделю от гриппа в Украине умерли четыре человека

Новости » Общество    10.04.2019 - 16:11
За неделю от гриппа в Украине умерли четыре человека
Иллюстративное фото (clustersalud.americaeconomia.com)

Всего за неделю заболели 127 тыс. человек

Гриппом в Украине за неделю, 1-7 апреля, заболели 127 тыс. человек, четыре человека умерли от осложнений болезни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 329,8 на 100 тыс. населения, что на 36,4% меньше уровня эпидемического порога по Украине.  В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 126 тыс. 959 человек, из них 66,0% дети до 17 лет.

Сообщается, что заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается. В Минздраве отметили, что это меньше по сравнению с прошлой неделей и показателями заболеваемости в аналогичный период прошлого года. Эпидемический порог заболеваемости не превышен ни в одной из областей.

Сообщается, что четыре человека умерли в результате осложнений гриппа. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 59 летальных случаев.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Кировоградской области от осложнений гриппа умерли два человека.

Добавим, в течение недели (25-31 марта) гриппом и ОРВИ заболели 137 916 людей, из которых 66,3% дети возрастом до 17 лет. 25 марта был зарегистрирован один летальный случай от осложнений гриппа в Новоукраинском районе Кировоградской области. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1). Это седьмой летальный случай в области.

 

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