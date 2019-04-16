В Україні минулого тижня від грипу померла людина

На грип в Україні за тиждень, 8-14 квітня, захворіли 125 тис. 929 осіб, одна людина померла від ускладнень хвороби. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Повідомляється, що 66,5% із хворих - діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 2,3%, а серед дітей віком до 17 років - не змінився.

Загалом інтенсивний показник захворюваності склав 327,1 на 100 000 населення, що на 36,9% менше епідемічного порога по Україні. Епідемічні пороги не перевищено у жодному регіоні.

"За звітний тиждень зареєстровано один летальний випадок унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. Із початку епідемічного сезону грип забрав життя 60 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що на грип в Україні за тиждень, 1-7 квітня, захворіли 127 тис. осіб, чотири людини померли від ускладнень хвороби. Показник захворюваності на грип та ГРВІ становив 329,8 на 100 тис. населення, що на 36,4% менше рівня епідемічного порогу по Україні.

Раніше повідомлялося, що 25 березня зареєстровано один летальний випадок від ускладнення грипу в Новоукраїнському районі Кіровоградської області.