В Украине продолжают фиксировать нарушения прав судей со стороны правоохранителей, - ООН

В ООН зафиксировали в Украине случаи нарушения прав судей со стороны правоохранительных органов. Об этом в ходе презентации 21-го доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, передает "Украинский кризисный медиа-центр".

По ее словам, в Украине продолжают фиксировать системные случаи нарушения прав судей со стороны правоохранительных органов и правых группировок.

"Мы фиксируем случаи, когда против судей нарушают политически мотивированные уголовные дела, как способ расправы и запугивания вынесения решений, с которыми правоохранительные органы не согласны. Это угроза не только для отдельных судей, но для всей системы справедливого правосудия в стране", - отметила Фрейзер.

Напомним, в декабре сообщалось, что на неоккупированной территории Украины в ноябре текущего года медиа-эксперты Института массовой информации зафиксировали 20 нарушений прав журналистов и свободы слова.