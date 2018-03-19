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В Украине продолжают фиксировать нарушения прав судей со стороны правоохранителей, - ООН

НовостиОбщество    19.03.2018 - 16:01
Фото: Фиона Фрейзер (huacrisis.org)
Фото: Фиона Фрейзер (huacrisis.org)

Случаи нарушения прав судей фиксируют со стороны правоохранительных органов и правых группировок

В ООН зафиксировали в Украине случаи нарушения прав судей со стороны правоохранительных органов. Об этом в ходе презентации 21-го доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, передает "Украинский кризисный медиа-центр".

По ее словам, в Украине продолжают фиксировать системные случаи нарушения прав судей со стороны правоохранительных органов и правых группировок.

"Мы фиксируем случаи, когда против судей нарушают политически мотивированные уголовные дела, как способ расправы и запугивания вынесения решений, с которыми правоохранительные органы не согласны. Это угроза не только для отдельных судей, но для всей системы справедливого правосудия в стране", - отметила Фрейзер.

Напомним, в декабре сообщалось, что на неоккупированной территории Украины в ноябре текущего года медиа-эксперты Института массовой информации зафиксировали 20 нарушений прав журналистов и свободы слова.

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Теги: ООН, Суд
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