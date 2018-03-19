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В Україні продовжують фіксувати порушення прав суддів з боку правоохоронців, - ООН

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 16:01
Фото: Фіона Фрейзер (huacrisis.org)
Фото: Фіона Фрейзер (huacrisis.org)

Випадки порушення прав суддів фіксують з боку правоохоронних органів і правих угруповань

В ООН зафіксували в Україні випадки порушення прав суддів з боку правоохоронних органів. Про це в ході презентації 21-го доповіді ООН про ситуацію з правами людини в Україні повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер, передає "Український кризовий медіа-центр".

За її словами, в Україні продовжують фіксувати системні випадки порушення прав суддів з боку правоохоронних органів і правих угруповань.

"Ми фіксуємо випадки, коли проти суддів порушують політично мотивовані кримінальні справи, як спосіб розправи та залякування винесення рішень, з якими правоохоронні органи не згодні. Це загроза не тільки для окремих суддів, але для всієї системи справедливого правосуддя в країні", - зазначила Фрейзер.

Нагадаємо, в грудні повідомлялося, що на неокупованій території Украини у листопаді поточного року медіа-експерти Інституту масової інформації зафіксували 20 порушень прав журналістів і свободи слова.

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Теги: ООН, Суд
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