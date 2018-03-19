В Україні продовжують фіксувати порушення прав суддів з боку правоохоронців, - ООН

В ООН зафіксували в Україні випадки порушення прав суддів з боку правоохоронних органів. Про це в ході презентації 21-го доповіді ООН про ситуацію з правами людини в Україні повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер, передає "Український кризовий медіа-центр".

За її словами, в Україні продовжують фіксувати системні випадки порушення прав суддів з боку правоохоронних органів і правих угруповань.

"Ми фіксуємо випадки, коли проти суддів порушують політично мотивовані кримінальні справи, як спосіб розправи та залякування винесення рішень, з якими правоохоронні органи не згодні. Це загроза не тільки для окремих суддів, але для всієї системи справедливого правосуддя в країні", - зазначила Фрейзер.

Нагадаємо, в грудні повідомлялося, що на неокупованій території Украини у листопаді поточного року медіа-експерти Інституту масової інформації зафіксували 20 порушень прав журналістів і свободи слова.