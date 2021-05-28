В Украине продолжается работа по созданию Центра развития мира, - Резников

"Уже идет работа по созданию Украинского национального Центра развития мира, основной задачей которого будет формирование базы нарушений прав человека, связанных с российской агрессией на временно оккупированных территориях", - указано в сообщении.

Кроме того, вице-премьер-министр заинтересован в привлечении европейских экспертов к работе по наработке программы, направленной на защиту прав детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

Резников также сообщил, что осенью Украина проведет Форум внутренне перемещенных лиц.

Гилмор подтвердил намерение по поводу визита в Украину и отметил важность создания Центра по развитию мира.