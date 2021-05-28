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В Україні триває робота зі створення Центру розбудови миру, - Резніков

Автор: Юлія Струк

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в Україні триває робота зі створення Українського національного Центру розбудови миру. Він провів зустріч зі Спеціальним представником ЄС з прав людини Емоном Гілмором.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Вже триває робота зі створення Українського національного Центру розбудови миру, основним завданням якого буде формування бази порушень прав людини, пов‘язаних з російською агресією на тимчасово окупованих територіях", - вказано у повідомленні.

Крім того, віце-прем'єр-міністр зацікавлений у залученні європейських експертів до роботи з напрацювання програми, спрямованої на захист прав дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Резніков також повідомив, що восени Україна проведе Форум внутрішньо переміщених осіб.

Гілмор підтвердив наміри щодо візиту в Україну та відзначив важливість створення Центру з розбудови миру.

Нагадаємо, Резніков заявив, що місцеве населення ОРДЛО та окупованого Криму стикаються зі штучним перериванням зв'язків з Україною.

Як писало РБК-Україна, у прес-центрі ООС заявили, що проросійські бойовики на Донбасі вдаються до провокацій, щоб заблокувати відкриття нового контрольного пункту в'їзду-виїзду поблизу Золотого.

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