В Україні триває робота зі створення Центру розбудови миру, - Резніков

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в Україні триває робота зі створення Українського національного Центру розбудови миру. Він провів зустріч зі Спеціальним представником ЄС з прав людини Емоном Гілмором.
Про це повідомляє урядовий портал.
"Вже триває робота зі створення Українського національного Центру розбудови миру, основним завданням якого буде формування бази порушень прав людини, пов‘язаних з російською агресією на тимчасово окупованих територіях", - вказано у повідомленні.
Крім того, віце-прем'єр-міністр зацікавлений у залученні європейських експертів до роботи з напрацювання програми, спрямованої на захист прав дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.
Резніков також повідомив, що восени Україна проведе Форум внутрішньо переміщених осіб.
Гілмор підтвердив наміри щодо візиту в Україну та відзначив важливість створення Центру з розбудови миру.
Нагадаємо, Резніков заявив, що місцеве населення ОРДЛО та окупованого Криму стикаються зі штучним перериванням зв'язків з Україною.
Як писало РБК-Україна, у прес-центрі ООС заявили, що проросійські бойовики на Донбасі вдаються до провокацій, щоб заблокувати відкриття нового контрольного пункту в'їзду-виїзду поблизу Золотого.