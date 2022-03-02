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В Украине продлили срок действия некоторых документов на период военного положения

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Украина , Среда 02 марта 2022 16:05
В Украине продлили срок действия некоторых документов на период военного положения Фото: МВД продлило срок действия некоторых документов (brovary net ua)
Автор: Каролина Гайдук

В Министерстве внутренних дел заявили, что срок действия водительского удостоверения и некоторых других документов автоматически продлевается. Это связано с введением военного положения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылась на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Документы - водительские удостоверения, свидетельства о регистрации, срок действия которых истек в период военного положения, продолжают действовать на всей территории Украины", - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что заменить их можно после отмены военного положения в стране и возобновления услуг для граждан в сервисных центрах МВД.

Кроме того, в Украине продлевают срок действия паспортов граждан для выезда за границу. Документ будет действовать в течение еще пяти лет.

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