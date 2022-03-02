В Украине продлили срок действия некоторых документов на период военного положения
В Министерстве внутренних дел заявили, что срок действия водительского удостоверения и некоторых других документов автоматически продлевается. Это связано с введением военного положения в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылась на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
"Документы - водительские удостоверения, свидетельства о регистрации, срок действия которых истек в период военного положения, продолжают действовать на всей территории Украины", - говорится в сообщении
В ведомстве отметили, что заменить их можно после отмены военного положения в стране и возобновления услуг для граждан в сервисных центрах МВД.
Кроме того, в Украине продлевают срок действия паспортов граждан для выезда за границу. Документ будет действовать в течение еще пяти лет.
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Отметим, что потери российской армии за несколько дней войны против Украины в живой силе уже превысили число убитых и раненых во время первой чеченской войны, которая длилась два года.