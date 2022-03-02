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В Украине на пять лет продлили срок действия загранпаспортов

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Украина, Среда 02 марта 2022 12:47
В Украине на пять лет продлили срок действия загранпаспортов Фото: в Украине продлили срок действия загранпаспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина продлевает срок действия паспортов граждан для выезда за границу. Документ будет действовать в течение еще пяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Соответствующее постановление Кабинет министров принял 28 февраля в связи с военной агрессией Российской Федерации. Таким образом с 1 марта 2022 года срок действия загранпаспортов может продлеваться на 5 лет.

"Кроме того, в паспорта родителей или законных представителей осуществляется вклеивание фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины", - говорится в сообщении.

С соответствующими обращениями граждане могут обратиться в территориальные органы, подразделения ГМС, а также посольства и консульские учреждения.

Напомним, что в Украине появилась еще одна горячая линия по гуманитарным вопросам.

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