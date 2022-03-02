ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні продовжили термін дії деяких документів на період воєнного стану

Новость на русском →
Україна , Середа 02 березня 2022 16:05
В Україні продовжили термін дії деяких документів на період воєнного стану Фото: МВС продовжило термін дії деяких документів (brovary net ua)
Автор: Кароліна Гайдук

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що термін дії водійського посвідчення та деяких інших документів автоматично продовжується. Це пов'язано з введенням воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилалася на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"Документи - водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, продовжують діяти на всій території України", - йдеться в повідомленні

У відомстві зазначили, що замінити їх можна після скасування воєнного стану в країні та відновлення послуг для громадян у сервісних центрах МВС.

Крім того, в Україні продовжують термін дії паспортів громадян для виїзду за кордон. Документ діятиме протягом ще п'яти років.

Війна Росії проти України триває сьомий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Зазначимо, що втрати російської армії за кілька днів війни проти України у живій силі вже перевищили число убитих і поранених під час Першої чеченської війни, яка тривала два роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі