В Украине продлили карантин, а Путин выступил с посланием к Федеральному собранию: новости за 21 апреля

Карантин в Украине продлили до 30 июня, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию и упомянул Украину, Суперлига приостановлена. Подробнее о том, что произошло в среду, 21 апреля, - в материале РБК-Украина

Карантин в Украине продлевают до 30 июня

Правительство Украины продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации. Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что украинцы должны оставаться осмотрительными и осторожными.

Отметим, в Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса. Самое большое число новых случаев - в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

Путин выступил с посланием к Федеральному собранию: заявления

21 апреля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В выступления Путин, в частности, заявил, что:

Валютные кредиты украинцев перевели в гривну. Зеленский подписал закон

Президент Украины подписал закон о реструктуризации валютных кредитов. Законопроект во втором чтении поддержала Верховная рада 13 апреля.

Закон предусматривает проведение реструктуризации всех валютных потребительских кредитов, по которым денежные обязательства полностью не погашены. Вместе с тем денежные обязательства по таким кредитам надлежит конвертировать в гривню по официальному курсу, установленному НБУ на день реструктуризации.

На подъездах в Харьков задержали автобусы с "титушками". Готовили беспорядки

Служба безопасности Украины на подъездах в Харьков задержала автобусы с "титушками". По данным спецслужбы, они готовили беспорядки якобы с целью создать "картинку для росСМИ"

Сообщается, что в рамках масштабных антитеррористических учений пресечено проникновение на территорию области нескольких групп "титушек" общей численностью более 60 человек.

Через "Донецкоблгаз" украли газа на сотни миллионов. Могли поставлять в ОРДО

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение газа на Донбассе через компанию "Донецкоблгаз". По данным следствия, украли газа на сотни миллионов гривен.

Сообщается, что сумма ущерба может составлять до 650 млн гривен. Газ, который принадлежал оператору газотранспортной системы Украины, разворовывался через искусственное создание производственно-технологических затрат.

Митинги за Навального в России: все подробности

В России возобновились массовые протесты за Алексея Навального, здоровье которого стремительно ухудшается в тюрьме. Митинги 21 апреля прошли по всей стране. Здержаны более тысячи человек. Накануне также прошли задержания активистов и обыски.

Более подробно о ситуации - в материале РБК-Украина.

Майкла Щура забрызгали из баллончика и побили в центре Киева

Украинского журналиста Майкла Щура (Романа Винтонива) в центре Киева забрызгали из баллончика и побили - инцидент произошел сегодня около двух часов дня на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко.

Конфликт произошел с двумя парнями на самокатах, которые не соблюдали правила дорожного движения. Журналист громко сделал замечание одному из молодых людей, тот вступил в спор, и началась перепалка.

Елизавета II сделала заявление впервые после смерти Филиппа: "период глубокой печали"

Королева Елизавета ІІ в свой день рождения сделала первое за длительное время публичное заявление. В своей речи она поблагодарила людей за "поддержку и доброту" после смерти ее мужа - принца Филиппа, поскольку она впервые отмечает день рождения без него.

Текст письма Елизаветы ІІ появился на страницах королевской семьи (The Royal Family) в социальных сетях.

Суперлига приостановлена. Руководство хочет преобразовать проект

Суперлига Европы официально приостановлена. Организаторы турнира хотят "преобразовать проект" после выхода из него английских и итальянских клубов.

Руководство нового турнира убеждено, что текущее положение дел в европейском футболе требует изменений.

Спасение, скандал и серия пенальти. "Александрия" и "Заря" определили второго финалиста КУ

"Заря" в скандальном матче против "Александрии" добыла путевку в финал Кубка Украины. Александрийцы смогли перевести игру в овертайм на последних минутах основного времени, но уступили в пенальти - 1:1 (3:4 по пенальти).

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Морозы, снег и штормовой ветер: в Украине резко испортится погода

Погода в Украине резко ухудшится до конца текущей недели. Синоптики прогнозируют штормовой ветер, ночные морозы, местами мокрый снег. Но в четверг, 22 апреля, температура повысится - в ближайшей перспективе этот день будет самым теплым.