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Путин - Западу: мы не хотим сжигать мосты, но ответ будет ассиметричным, жестким

Новина українською → Москва, Среда 21 апреля 2021 13:57
Путин - Западу: мы не хотим сжигать мосты, но ответ будет ассиметричным, жестким Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет "сжигать мосты" с Западом. Но если Запад сам этого захочет, то "будет ассиметричный и жесткий ответ".

Об этом он заявил в послании к Совету Федерации.

Вместе с тем, Путин заявил, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения.

"Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", - заявил он.

Напомним, в своем обращении Путин вспомнил и об Украине, а именно о Викторе Януковиче.

Однако, он мало говорил об Украине, в частности Донбассе. Также президент РФ не ответил на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на Донбассе.

Ранее в Украине назвали ожидания от обращения Путина к Совфеду на фоне стягивания войск.

Напомним, Зеленский подписал закон о призыве резервистов в армию без мобилизации.

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