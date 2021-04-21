Путин - Западу: мы не хотим сжигать мосты, но ответ будет ассиметричным, жестким
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет "сжигать мосты" с Западом. Но если Запад сам этого захочет, то "будет ассиметричный и жесткий ответ".
Об этом он заявил в послании к Совету Федерации.
Вместе с тем, Путин заявил, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения.
"Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", - заявил он.
Напомним, в своем обращении Путин вспомнил и об Украине, а именно о Викторе Януковиче.
Однако, он мало говорил об Украине, в частности Донбассе. Также президент РФ не ответил на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на Донбассе.
Ранее в Украине назвали ожидания от обращения Путина к Совфеду на фоне стягивания войск.
Напомним, Зеленский подписал закон о призыве резервистов в армию без мобилизации.