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В Украине приравняли е-паспорта к бумажным: где ими можно воспользоваться

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля подписал закон, приравнивающий цифровые паспорта (е-паспорта) к бумажным. Среди преимуществ этого документа отмечены защищенность от подделки и удобство использования.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента.

"Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" № 1368-их, который парламент принял 30 марта 2021", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что подписанный президентом закон закрепляет на законодательном уровне определения внутреннего и заграничного е-паспорта, и приравнивает их к бумажным аналогам. Этот документ украинцы смогут использовать в следующих случаях:

  • при путешествии по Украине;
  • во время медицинского обслуживания или для совершения банковских операций;
  • получать административные, гостиничные, телекоммуникационные и другие услуги, включая получение покупок из интернет-магазинов;
  • е-паспорт также позволит подтвердить личность на запрос полиции и других правоохранительных органов.

В Офисе президента подчеркнули, что е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Среди основных преимуществ цифрового документа отмечаются: защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

Закон вступает в силу 23 августа 2021.

Напомним, законопроект о цифровых паспортах Верховная рада одобрила во втором чтении в конце марта.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля прошлого года в мобильном приложении "Дія" стали доступны цифровые документы гражданина Украины.

Так, правительство признало официальными документами внутренний и заграничный паспорта в приложении "Дія".

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Новости Украины Владимир Зеленскийуказпаспорт
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