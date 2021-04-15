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В Україні прирівняли е-паспорти до паперових: де ними можна скористатися

Автор: РБК-Україна

Презідент України Володимир Зеленський 15 квітня підписав закон, який прирівнює цифрові паспорти (е-паспорти) до паперових. Серед переваг цього документа відзначені захищеність від підробки і зручність використання.

Про це повідомив прес-центр Офісу президента.

"Володимир Зеленський підписав закон" Про внесення змін до закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" № тисяча триста шістьдесят вісім-их, який парламент ухвалив 30 березня 2021 ", - наголошується в повідомленні.

Відзначається, що підписаний президентом закон закріплює на законодавчому рівні визначення внутрішнього і закордонного е-паспорта, і прирівнює їх до паперових аналогів. Цей документ українці зможуть використовувати в наступних випадках:

  • при подорожі по Україні;
  • під час медичного обслуговування або для здійснення банківських операцій;
  • отримувати адміністративні, готельні, телекомунікаційні та інші послуги, включаючи отримання покупок з інтернет-магазинів;
  • е-паспорт також дозволить підтвердити особистість на запит поліції та інших правоохоронних органів.

В Офісі президента наголосили, що е-паспорти доступні тільки тим українцям, які мають ID-карту або біометричний закордонний паспорт. Серед основних переваг цифрового документа зазначаються: захищеність від підробок, простота отримання і зручність використання.

Закон набирає чинності 23 серпня 2021.

Нагадаємо, законопроект про цифрових паспорти Верховна рада схвалила в другому читанні в кінці березня.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня минулого року в мобільному додатку "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України.

Так, уряд визнав офіційними документами внутрішній і закордонний паспорти в додатку "Дія".

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Новини України Володимир Зеленськийнаказпаспорт
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