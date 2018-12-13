В Украине превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ

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На прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели 203 тыс. людей

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемический порог за прошедшую неделю - с 3 по 9 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства здавоохранения (Минздрав) Украины.

Как отмечается, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 528,2 на 100 тысяч населения, что на 1,8% больше эпидемического порога по Украине.

В частности, эпидемические пороги превышены в областях: Харьковской - на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской - на 12%, в Донецкой - на 1,1%.

Кроме того, на прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели 203 тыс. людей. Из них 67,3 % - дети в возрасте до 17 лет.

Также сообщается, что с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 127 196 человек.

Напомним, Министерство здравоохранения сообщило о первом в этом сезоне летальном случае от ОРВИ.

РБК-Украина сообщало, что в Украине с 26 ноября по 2 декабря 2018 года гриппом и ОРВИ заболели более 195 тыс. человек.

Ранее Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила перечень профилактических мероприятий для предотвращения эпидемических осложнений и защиты киевлян от заболеваний гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ).